Усиление обороны — в Киевской ОВА отчитались о строительстве фортификаций

Фортификационные сооружения в Киевской области. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

В Киевской области продолжают наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений. Сейчас это одна из главных целей политики безопасности.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook в субботу, 30 марта.

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Фортификационные сооружения в Киевской области

Кравченко отметил, что сейчас продолжается развитие оборонительных рубежей и обустройство эффективной системы инженерных заграждений, чтобы жители Киевщины чувствовали себя в максимальной безопасности.

По его словам, строительство ведется в соответствии с государственными задачами. Все работы согласовываются с военными в соответствии с потребностью и целесообразностью.

"Фортификации, которые строим, предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаем заградительные рубежи — "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров. Работы не прекращаем ни на день, все необходимые материалы и техника есть", — подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что есть постоянно коммуникация с военными, чтобы построить самые эффективные сооружения с надежной защитой. Кравченко рассказал, что строительство проходит под постоянным придирчивым контролем.

"На этой неделе провели заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием представителей всех правоохранительных органов, военных и подрядчиков, которые вовлечены в этот процесс. Ко всем требование одно: качество, соблюдение сроков и эффективное использование средств", — добавил он.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве летом прошлого года гражданин России совершил разбойное нападение на аптеку. Уже зимой он совершил еще один грабеж — ломбарда в Вышгороде, злоумышленника задержали.

Также председатель Подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин рассказал, есть ли возможность нового наступления россиян на Киев.