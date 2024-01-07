Посол Британії викупався з киянами у Дніпрі на Водохреще

Посол Британії купався з киянами у Дніпрі на Водохреще
Українці цього року вперше святкували Водохреще, 6 січня. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав усіх зі святом і разом із мешканцями Києва скуповувався у Дніпрі.
Про це дипломат повідомив у соцмережах.
Посол Британії купався з киянами у Дніпрі
Happy Epiphany!- Martin Harris (@MartinHarrisOBE) January 6, 2024
З Крещем! pic.twitter.com/MMqn3yk9Uy
За словами Гарріса, свято Водохреща — це важлива подія для українців, адже саме тут тисячу років тому відбулося хрещення перших українців, і Київська Русь прийняла християнство.
"Українці моляться про перемогу, мир та свободу їхньої землі. Я приєднуюсь до них", — сказав він.
Після молитви він тричі поринув у холодні води Дніпра та перехрестився.
Нагадаємо, що українці вперше цього року відзначили релігійне свято Водохреща 6 січня. У Києві вже відбулися перші занурення місцевих мешканців у освячене озеро Тельбін у Дніпровському районі.
Також ми повідомляли, що у центрі Львова 6 січня освятили воду. Жителі міста могли взяти святу воду до своїх домівок.
Читайте Новини.LIVE!