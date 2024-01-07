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Посол Британії купався з киянами у Дніпрі на Водохреще

7 січня 2024 11:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посол Британії викупався з киянами у Дніпрі на Водохреще
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українці цього року вперше святкували Водохреще, 6 січня. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав усіх зі святом і разом із мешканцями Києва скуповувався у Дніпрі.

Про це дипломат повідомив у соцмережах.

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За словами Гарріса, свято Водохреща — це важлива подія для українців, адже саме тут тисячу років тому відбулося хрещення перших українців, і Київська Русь прийняла християнство.

"Українці моляться про перемогу, мир та свободу їхньої землі. Я приєднуюсь до них", — сказав він.

Після молитви він тричі поринув у холодні води Дніпра та перехрестився.

Нагадаємо, що українці вперше цього року відзначили релігійне свято Водохреща 6 січня. У Києві вже відбулися перші занурення місцевих мешканців у освячене озеро Тельбін у Дніпровському районі.

Також ми повідомляли, що у центрі Львова 6 січня освятили воду. Жителі міста могли взяти святу воду до своїх домівок.

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