Посол Британии искупался с киевлянами в Днепре на Крещение

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис. Фото: скриншот

Украинцы в этом году впервые праздновали Крещение 6 января. Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис поздравил всех с праздником и вместе с жителями Киева искупался в Днепре.

Об этом дипломат сообщил в соцсетях.

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По словам Гарриса, праздник Крещения — это важное событие для украинцев, ведь именно здесь, тысячу лет назад, произошло крещение первых украинцев, и Киевская Русь приняла христианство.

"Украинцы молятся о победе, мире и свободе их земли. Я присоединяюсь к ним", — сказал он.

После молитвы он трижды окунулся в холодные воды Днепра и перекрестился.

Напомним, что украинцы впервые в этом году отметили религиозный праздник Крещения 6 января. В Киеве уже состоялись первые погружения местных жителей в освященное озеро Тельбин в Днепровском районе.

Также мы сообщали, что в центре Львова 6 января освятили воду. Жители города могли взять святую воду в свои дома.