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Праздничные купания в Киеве на Крещение — фоторепортаж Новини.LIVE

6 января 2024 11:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Праздничные купания в Киеве на Крещение — фоторепортаж Новини.LIVE
Мужчина купается в ледяном озере. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинцы впервые в этом году отмечают религиозный праздник Крещения 6 января. В Киеве уже состоялись первые погружения местных жителей в освященное озеро Тельбин в Днепровском районе.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места событий и показали, как киевляне чтят традицию купаний на Крещение.

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Праздничные погружения киевлян на озере Тельбин

Сегодня, 6 января, в честь праздника Крещения, граждане страны почтили традицию и совершили праздничные купания на одном из крупнейших в столице озере Тельбин, расположенном на Березняках, в Днепровском районе Киева.

Как отмечает корреспондент Новини.LIVE, людей на утренних погружениях было немного. Киевляне по очереди ныряли в ледяное озеро. У людей хорошее настроение и все они рады, что смогли погрузиться в освященное озеро.

"Очень классные эмоции, очень классный праздник, очень нравится нырять — это кайф, организм на подъеме", — рассказал один из киевлян.

Человек купается в ледяном озере.
Мужчина купается в ледяном озере. Фото: Новини.LIVE

Мужчина сказал, что перед тем, как нырять в холодную воду, важно разогреться, а именно сделать разминку. После купаний нужно обязательно одеть на ноги и руки что-нибудь теплое.

Человек купается в ледяном озере.
Мужчина купается в ледяном озере. Фото: Новини.LIVE

Житель столицы Виталий рассказал, что каждый год чтит традицию и купается в проруби. Заболеть киевлянин не боится, считает, что погружение оказывает положительное влияние на самочувствие.

"Быстро добежать, нырнуть, переодеться и чай", — рассказал Виталий о его основных ритуалах во время купаний.

Человек купается в ледяном озере.
Мужчина купается в ледяном озере. Фото: Новини.LIVE
Мужчина заходит к ледяному озеру
Мужчина заходит в ледяное озеро. Фото: Новини.LIVE

Начальник шестой спасательной станции Киева Муратаев Валерий указал, что на месте купаний находятся спасатели. Он добавил, что люди не заходят дальше указанного предела в озере, то есть не выше грудной части тела, чтобы не переохладиться. Киевляне купаются только в специально выделенных местах.

"Если вам стало плохо, то попросите о помощи спасателей, если вы себя плохо чувствуете, лучше в воду не идти" , — сказал спасатель.

В случае, если произошло переохлаждение, как подчеркивает спасатель, нужно иметь с собой какую-нибудь теплую одежду или полотенце, чтобы растирать конечности и разогреться. Также в спасательном инвентаре есть термонакидки.

Скорая помощь на месте купаний
Скорая помощь на месте купаний. Фото: Новини.LIVE
Люди на озере Тельбин
Люди на озере Тельбин. Фото: Новини.LIVE
Киевляне готовятся к праздничным купаниям
Киевляне готовятся к праздничным купаниям. Фото: Новини.LIVE
Киевляне готовятся к праздничным купаниям
Киевляне готовятся к праздничным купаниям. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Украине по обновленному церковному календарю празднуют Крещение 6 января. Священнослужители рассказали одесситам, где именно будут освящать воду.

Добавим, где в этом году киевляне могут почтить традицию и погрузиться в прорубь в столице, кроме озера Тельбин — в материале Новини.LIVE.

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