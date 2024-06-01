Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня — подробности атаки от ОВА

Мощные взрывы в Киевской области — первые подробности от ОВА
Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня прогремели около 00:47. Таким образом, силы противовоздушной обороны сбивают вражеские "шахеды". В настоящее время в большинстве областей страны объявлена воздушная тревога.
О работе ПВО сообщают в Киевской областной военной администрации в Telegram.
Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — отметили в ОВА.
Также там призвали жителей региона находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
Тем временем воздушная тревога охватила следующие области:
- Киевскую,
- Житомирскую,
- Винницкую,
- Черкасскую,
- Кировоградская,
- Днепропетровске,
- Харьковскую,
- Николаевскую,
- Одесскую,
- Херсонскую.
Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на 1 июня связана с угрозой ударных беспилотников. Поднимаясь с юга, опасность подошла к столице.
Также российские захватчики обстреляли Киев в ночь на 31 мая. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.
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