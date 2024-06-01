Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня — подробности атаки от ОВА

Сильный взрыв в городе ночью. Иллюстративное фото: Телеграмм / "Правда Геращенко"

Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня прогремели около 00:47. Таким образом, силы противовоздушной обороны сбивают вражеские "шахеды". В настоящее время в большинстве областей страны объявлена воздушная тревога.

О работе ПВО сообщают в Киевской областной военной администрации в Telegram.

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Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — отметили в ОВА.

Также там призвали жителей региона находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская областная военная администрация"

Тем временем воздушная тревога охватила следующие области:

Киевскую,

Житомирскую,

Винницкую,

Черкасскую,

Кировоградская,

Днепропетровске,

Харьковскую,

Николаевскую,

Одесскую,

Херсонскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на 1 июня связана с угрозой ударных беспилотников. Поднимаясь с юга, опасность подошла к столице.

Также российские захватчики обстреляли Киев в ночь на 31 мая. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.