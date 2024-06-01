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Мощные взрывы в Киевской области — первые подробности от ОВА

1 июня 2024 00:52
обновлено: 01:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня — подробности атаки от ОВА
Сильный взрыв в городе ночью. Иллюстративное фото: Телеграмм / "Правда Геращенко"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня прогремели около 00:47. Таким образом, силы противовоздушной обороны сбивают вражеские "шахеды". В настоящее время в большинстве областей страны объявлена воздушная тревога.

О работе ПВО сообщают в Киевской областной военной администрации в Telegram.

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Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — отметили в ОВА.

Также там призвали жителей региона находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Взрывы в Киевской области сейчас 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская областная военная администрация"

Тем временем воздушная тревога охватила следующие области:

  • Киевскую,
  • Житомирскую,
  • Винницкую,
  • Черкасскую,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровске,
  • Харьковскую,
  • Николаевскую,
  • Одесскую,
  • Херсонскую.
Карта воздушной тревоги в Украине в субботу, 1 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на 1 июня связана с угрозой ударных беспилотников. Поднимаясь с юга, опасность подошла к столице.

Также российские захватчики обстреляли Киев в ночь на 31 мая. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты.

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