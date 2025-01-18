Обстрел Киева 18 января - на Лукьяновке поврежден бизнец-центр (фото и видео)

Мощный удар РФ по Киеву — поврежден крупный бизнес-центр
В результате российской комбинированной атаки на Киев 18 января в разных районах фиксируют разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, в столице был поврежден бизнес-центр.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.
Удар РФ по Киеву
В ГСЧС рассказывают, что спасатели потушили пожар в трех машинах, еще 10 машин — пострадали от удара в Шевченковском районе.
"Повреждены бизнес-центр, машины, магазины, трубопровод и админздание из-за российского удара по столице", — говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что сейчас известно о четырех погибших в Шевченковском районе, трое пострадали.
Ранее мы писали, что в результате российского обстрела в Шевченковском районе Киева поврежден трубопровод водоснабжения. Россия нанесла удар по столице рано утром 18 января.
Читайте Новини.LIVE!