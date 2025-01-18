Обстрел Киева 18 января - на Лукьяновке поврежден бизнец-центр (фото и видео)

Поврежденный бизнес-центр в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В результате российской комбинированной атаки на Киев 18 января в разных районах фиксируют разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, в столице был поврежден бизнес-центр.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

Читайте также:

Удар РФ по Киеву

В ГСЧС рассказывают, что спасатели потушили пожар в трех машинах, еще 10 машин — пострадали от удара в Шевченковском районе.

"Повреждены бизнес-центр, машины, магазины, трубопровод и админздание из-за российского удара по столице", — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что сейчас известно о четырех погибших в Шевченковском районе, трое пострадали.

Последствия удара РФ по Киеву. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В столице был поврежден бизнес-центр. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Ранее мы писали, что в результате российского обстрела в Шевченковском районе Киева поврежден трубопровод водоснабжения. Россия нанесла удар по столице рано утром 18 января.