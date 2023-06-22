На левом берегу Киева взорвался газ: разрушены пять квартир
Ночью, 22 июня после отбоя воздушной тревоги на левом берегу Киева произошел взрыв. Он был такой силы, что местные сообщают о разрушении. По предварительным данным, произошла утечка газа.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
Взрыв в Киеве 22 июня
Местные каналы сообщают, что около 4 утра произошел взрыв газа в одной из квартир многоэтажки. В результате взрыва начался пожар, есть значительные разрушения. Спасатели ищут людей.
Взрыв прокомментировал глава КМВА Сергей Попко.
"Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах, возгорание на площади 150 м.кв. Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей", — сообщил он.
Предварительные данные о разрушении
В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва в жилом доме разрушены 5 квартир, — сразу на трех этажах — 6, 7 и 8.
Сообщается, что спасателям удалось извлечь два человека.
Напомним, после первой ночи, 22 июня, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Местные власти просили жителей региона находиться в укрытии.
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