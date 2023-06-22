Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow На левом берегу Киева взорвался газ: разрушены пять квартир arrow

На левом берегу Киева взорвался газ: разрушены пять квартир

22 июня 2023 04:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрыв в Киеве 22 июня
Разрушена многоэтажка на Левом берегу Киева. Фото: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 22 июня после отбоя воздушной тревоги на левом берегу Киева произошел взрыв. Он был такой силы, что местные сообщают о разрушении. По предварительным данным, произошла утечка газа.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

Читайте также:

Взрыв в Киеве 22 июня

Местные каналы сообщают, что около 4 утра произошел взрыв газа в одной из квартир многоэтажки. В результате взрыва начался пожар, есть значительные разрушения. Спасатели ищут людей.

Взрыв прокомментировал глава КМВА Сергей Попко.

"Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах, возгорание на площади 150 м.кв. Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей", — сообщил он.

Разрушена многоэтажка на Левом берегу Киева. Фото: ГСЧС

Предварительные данные о разрушении

В ГСЧС сообщили, что в результате взрыва в жилом доме разрушены 5 квартир, — сразу на трех этажах — 6, 7 и 8.

Сообщается, что спасателям удалось извлечь два человека.

  •  
  •  
  •  
1/3 _ 3

Напомним, после первой ночи, 22 июня, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Местные власти просили жителей региона находиться в укрытии.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о применении баллистического вооружения.

Также мы писали, что Голосеевский суд Киева избрал директору Департамента муниципальной безопасности КГГА меру пресечения. Чиновник, проходящий по делу о гибели людей возле закрытого укрытия, отправился под круглосуточный домашний арест.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас