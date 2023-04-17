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Наводнение на Киевщине: в ГСЧС показали фото с высоты птичьего полета и дали оценку ситуации

17 апреля 2023 10:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Наводнение на Киевщине: в ГСЧС показали фото с высоты птичьего полета и дали оценку ситуации
Подтопление в Иванкове (Вышгородский район, Киевской области), 14 апреля 2023. Фото: УНИАН
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В Киевской области постоянно проводят мониторинг поднятия уровня контролируемой воды. Пока опасности нет.

Об этом рассказали в ГСЧС и опубликовали фото последствий подтоплений в своем Facebook.

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Как отмечают спасатели, на территории Киевской области постоянно осуществляется мониторинг поднятия уровня воды.

Специалисты ГСЧС совершили облет территории Броварского района, где вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам. Здесь дежурят спасатели, которые доставляют в сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах.

  • Последствия повышения уровня воды в Киевской области. Фото: ГСЧС
  • Последствия повышения уровня воды в Киевской области. Фото: ГСЧС
  • Последствия повышения уровня воды в Киевской области. Фото: ГСЧС
  • Последствия повышения уровня воды в Киевской области. Фото: ГСЧС
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Отметим, в Украине наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

Напомним, 14 апреля в Киевской области в результате разлива Десны была подтоплена деревня в Броварском районе. Спасатели эвакуировали семью из четырех человек. Всего подтоплено более 10 приусадебных участков.

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