Російські окупанти знову атакують Київ дронами-камікадзе

Повітряна тривога у Києві — що летить на столицю
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Ключові моменти Що відомо на цей момент
Російські окупанти знову атакують Київ. У столиці місцева влада оголосила повітряну тривогу.
Про це повідомляє КМВА.
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Що відомо на цей момент
Згідно з повідомленням КМВА та моніторингових каналів, росіяни запустили атаку дронів-камікадзе на столицю України. Влада Києві закликає громадян бути уважними та прямувати до укриттів.
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