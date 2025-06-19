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Головна Київ Повітряна тривога у Києві — що летить на столицю

Повітряна тривога у Києві — що летить на столицю

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 01:05
Російські окупанти знову атакують Київ дронами-камікадзе
Термінова новина
Ключові моменти Що відомо на цей момент

Російські окупанти знову атакують Київ. У столиці місцева влада оголосила повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМВА.

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Що відомо на цей момент

Згідно з повідомленням КМВА та моніторингових каналів, росіяни запустили атаку дронів-камікадзе на столицю України. Влада Києві закликає громадян бути уважними та прямувати до укриттів.

Новина оновлюється...

Київ повітряна тривога дрони війна в Україні атака Шахед
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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