Атака на Київ 17 червня — пошуково-рятувальні роботи тривають

У Києві після атаки РФ тривають рятувальні роботи — фото
У середу, 18 червня, у Солом'янському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ. Рятувальники продовжують діставати з-під завалів тіла загиблих.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.
Атака на Київ 17 червня — тривають пошуково-рятувальні роботи
Після масованого обстрілу РФ 17 червня, пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському районі столиці тривають й сьогодні, 18 червня.
Наразі відомо, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва загинуло 23 людини.
Сьогодні у МВС повідомили, що кількість жертв російського удару по 9-поверхівці в Соломʼянському районі зросла до 23 людей.
Зазначимо, що посольство США в Україні у середу, 18 червня, відреагувало на російську масовану атаку на Київ 17 червня.
Нагадаємо, що під час масованої повітряної атаки у ніч проти 17 червня, у житловий будинок у Києві влучила російська крилата ракета типу Х-101.
Читайте Новини.LIVE!