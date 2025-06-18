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Головна Київ У Києві після атаки РФ тривають рятувальні роботи — фото

У Києві після атаки РФ тривають рятувальні роботи — фото

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Дата публікації: 18 червня 2025 14:33
Атака на Київ 17 червня — пошуково-рятувальні роботи тривають
Пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Атака на Київ 17 червня — тривають пошуково-рятувальні роботи

У середу, 18 червня, у Солом'янському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ. Рятувальники продовжують діставати з-під завалів тіла загиблих.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Атака на Київ 17 червня — тривають пошуково-рятувальні роботи

Після масованого обстрілу РФ 17 червня, пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському районі столиці тривають й сьогодні, 18 червня.

Наразі відомо, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва загинуло 23 людини.

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Пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

 Сьогодні у МВС повідомили, що кількість жертв російського удару по 9-поверхівці в Соломʼянському районі зросла до 23 людей.

  

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Пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що посольство США в Україні у середу, 18 червня, відреагувало на російську масовану атаку на Київ 17 червня.

Нагадаємо, що під час масованої повітряної атаки у ніч проти 17 червня, у житловий будинок у Києві влучила російська крилата ракета типу Х-101

Київ обстріли рятувальники війна в Україні завали
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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