Российские оккупанты снова атакуют Киев дронами-камикадзе

Воздушная тревога в Киеве — что летит на столицу
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Российские оккупанты снова атакуют Киев. В столице местные власти объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает КГВА.
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Что известно на данный момент
Согласно сообщению КГВА и мониторинговых каналов, россияне запустили атаку дронов-камикадзе на столицу Украины. Власти Киеве призывают граждан быть внимательными и направляться в укрытия.
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