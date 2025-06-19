Российские оккупанты снова атакуют Киев дронами-камикадзе

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Российские оккупанты снова атакуют Киев. В столице местные власти объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает КГВА.

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Что известно на данный момент

Согласно сообщению КГВА и мониторинговых каналов, россияне запустили атаку дронов-камикадзе на столицу Украины. Власти Киеве призывают граждан быть внимательными и направляться в укрытия.

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