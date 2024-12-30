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Повітряні тривоги та обстріли — військові підсумки 2024 в Києві

30 грудня 2024 15:02
Аркадій Пастула - Редактор
Підсумки 2024 року в Києві — скільки обстрілів та тривог зафіксовано
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадій Пастула - Редактор

Для Києва 2024 рік був нелегким, як і для усієї України. Протягом року в столиці прозвучало 500 повітряних тривог та безліч вибухів внаслідок російських ударів.

Військові підсумки 2024 в Києві підбив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram у понеділок, 30 грудня.

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Попко зазначив, що Київ офіційно вже два роки не входить до переліку територій можливих бойових дій, але війна "нагадує" про себе щодня.

Загалом протягом 2024 року в столиці пролунало 500 повітряних тривог. Російські окупанти завдали майже 200 повітряних ударів. Ворог застосував проти Києва понад 1 600 засобів ураження різного типу: 

  • понад 1 300 БпЛА;
  • понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);
  • 24 балістичні ракети (Іскандер-М/КN-23);
  • 22 аеробалістичні ракети "Кинджал";
  • сім гіперзвукових ракет "Циркон".

"Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та десять аеробалістичних ракет "Кинджал". Всього за 2024 рік столиця витримала шість масованих та 14 комбінованих повітряних ударів", — наголосив Попко.

За його словами, ці ракети та дрони вбивали мирних мешканців та руйнували домівки. За цей рік Росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків. Внаслідок ударів майже 120 людей залишилися без житла. Попко наголосив, що держава все відбудує.

Крім того, кількість ВПО в Києві збільшилася на майже 11 000.

"Удари по енергетиці змусили нас економити електроенергію та вчитися жити без світла. Майже 100 днів протягом минулого року кияни жили за аварійних чи стабілізаційних відключень. При цьому середня тривалість відсутності електропостачання у пересічного мешканця столиці склала приблизно дев'ять годин на добу!" — заявив начальник КМВА.

За його словами, щодня тривогами, авіаційними, ракетними, дроновими ударами, залякуваннями "Орєшніком" та іншими ІПСО ворог намагається змусити українців боятися, оскільки у війні перемагає той, хто спромігся зламати волю та здатність чинити опір. 

Попко зазначив, що Україна має боротися і не здаватися. Він наголосив, що це головні завдання на наступний рік.

"Скільки б не тривала наша боротьба, яким би не був довгий шлях до нашої Перемоги — ми маємо знайти в собі сили і волю до боротьби. І кожного разу коли ви прочитаєте чи почуєте новини, які навіюють вам страх чи після яких опускаються руки — подумайте, кому це вигідно. "Борітеся — поборете!" Боріться щодня! Донатьте. Підтримуйте ЗСУ! Підтримуйте один одного! Від кожного з нас залежить коли ми здобудемо мир в Україні після нашої Перемоги!" — заявив Попко.

За його словами, попри війну, в пологових будинках Києва за 2024 рік народилося майже 21 000 дітей.

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Допис КМВА. Фото: скриншот
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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 2024 став роком значних змін для метро. За його словами, було проведено великі ремонтні роботи та модернізовано вагони.

Також у ніч проти 24 грудня російські окупанти атакували Київ безпілотниками. Відомо, що обстріл призвів до значних руйнувань.

Київ війна КМДА Україна обстріли окупанти

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