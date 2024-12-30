Итоги 2024 года в Киеве — сколько обстрелов и тревог зафиксировано

Воздушные тревоги и обстрелы — военные итоги 2024 в Киеве
Для Киева 2024 год был нелегким, как и для всей Украины. В течение года в столице прозвучало 500 воздушных тревог и множество взрывов в результате российских ударов.
Военные итоги 2024 года в Киеве подвел начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram в понедельник, 30 декабря.
Что происходило в Киеве в течение этого года
Попко отметил, что Киев официально уже два года не входит в перечень территорий возможных боевых действий, но война "напоминает" о себе ежедневно.
Всего в течение 2024 года в столице прозвучало 500 воздушных тревог. Российские оккупанты нанесли почти 200 воздушных ударов. Враг применил против Киева более 1 600 средств поражения различного типа:
- более 1 300 БпЛА;
- более 200 крылатых ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К/Калибр);
- 24 баллистические ракеты (Искандер-М/КN-23);
- 22 аэробаллистические ракеты "Кинжал";
- семь гиперзвуковых ракет "Циркон".
"Самой массированной атакой на Киев стал комбинированный удар, во время которого враг применил одновременно 78 средств поражения, из которых 49 ракет Х-101 и десять аэробаллистических ракет "Кинжал". Всего за 2024 год столица выдержала шесть массированных и 14 комбинированных воздушных ударов", — подчеркнул Попко
По его словам, эти ракеты и дроны убивали мирных жителей и разрушали дома. За этот год Россия повредила в Киеве почти 550 жилых домов. В результате ударов почти 120 человек остались без жилья. Попко отметил, что государство все отстроит.
Кроме того, количество ВПЛ в Киеве увеличилось почти на 11 000.
"Удары по энергетике заставили нас экономить электроэнергию и учиться жить без света. Почти 100 дней в течение прошлого года киевляне жили при аварийных или стабилизационных отключениях. При этом средняя продолжительность отсутствия электроснабжения у рядового жителя столицы составила примерно девять часов в сутки!" — заявил начальник КГВА.
По его словам, ежедневно тревогами, авиационными, ракетными, дроновыми ударами, запугиваниями "Орешником" и другими ИПСО враг пытается заставить украинцев бояться, поскольку в войне побеждает тот, кто смог сломать волю и способность сопротивляться.
Попко отметил, что Украина должна бороться и не сдаваться. Он подчеркнул, что это главные задачи на следующий год.
"Сколько бы ни длилась наша борьба, каким бы ни был долгий путь к нашей Победе — мы должны найти в себе силы и волю к борьбе. И каждый раз, когда вы прочитаете или услышите новости, которые навевают вам страх или после которых опускаются руки — подумайте, кому это выгодно. "Боритесь — поборете!" Боритесь каждый день! Донатьте. Поддерживайте ВСУ! Поддерживайте друг друга! От каждого из нас зависит когда мы получим мир в Украине после нашей Победы!" — заявил Попко.
По его словам, несмотря на войну, в роддомах Киева за 2024 год родилось почти 21 000 детей.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 2024 стал годом значительных изменений для метро. По его словам, были проведены большие ремонтные работы и модернизированы вагоны.
Также в ночь на 24 декабря российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. Известно, что обстрел привел к значительным разрушениям.
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