Итоги 2024 года в Киеве — сколько обстрелов и тревог зафиксировано

Последствия российского обстрела Киева. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Для Киева 2024 год был нелегким, как и для всей Украины. В течение года в столице прозвучало 500 воздушных тревог и множество взрывов в результате российских ударов.

Военные итоги 2024 года в Киеве подвел начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram в понедельник, 30 декабря.

Читайте также:

Что происходило в Киеве в течение этого года

Попко отметил, что Киев официально уже два года не входит в перечень территорий возможных боевых действий, но война "напоминает" о себе ежедневно.

Всего в течение 2024 года в столице прозвучало 500 воздушных тревог. Российские оккупанты нанесли почти 200 воздушных ударов. Враг применил против Киева более 1 600 средств поражения различного типа:

более 1 300 БпЛА;

более 200 крылатых ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К/Калибр);

24 баллистические ракеты (Искандер-М/КN-23);

22 аэробаллистические ракеты "Кинжал";

семь гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Самой массированной атакой на Киев стал комбинированный удар, во время которого враг применил одновременно 78 средств поражения, из которых 49 ракет Х-101 и десять аэробаллистических ракет "Кинжал". Всего за 2024 год столица выдержала шесть массированных и 14 комбинированных воздушных ударов", — подчеркнул Попко

По его словам, эти ракеты и дроны убивали мирных жителей и разрушали дома. За этот год Россия повредила в Киеве почти 550 жилых домов. В результате ударов почти 120 человек остались без жилья. Попко отметил, что государство все отстроит.

Кроме того, количество ВПЛ в Киеве увеличилось почти на 11 000.

"Удары по энергетике заставили нас экономить электроэнергию и учиться жить без света. Почти 100 дней в течение прошлого года киевляне жили при аварийных или стабилизационных отключениях. При этом средняя продолжительность отсутствия электроснабжения у рядового жителя столицы составила примерно девять часов в сутки!" — заявил начальник КГВА.

По его словам, ежедневно тревогами, авиационными, ракетными, дроновыми ударами, запугиваниями "Орешником" и другими ИПСО враг пытается заставить украинцев бояться, поскольку в войне побеждает тот, кто смог сломать волю и способность сопротивляться.

Попко отметил, что Украина должна бороться и не сдаваться. Он подчеркнул, что это главные задачи на следующий год.

"Сколько бы ни длилась наша борьба, каким бы ни был долгий путь к нашей Победе — мы должны найти в себе силы и волю к борьбе. И каждый раз, когда вы прочитаете или услышите новости, которые навевают вам страх или после которых опускаются руки — подумайте, кому это выгодно. "Боритесь — поборете!" Боритесь каждый день! Донатьте. Поддерживайте ВСУ! Поддерживайте друг друга! От каждого из нас зависит когда мы получим мир в Украине после нашей Победы!" — заявил Попко.

По его словам, несмотря на войну, в роддомах Киева за 2024 год родилось почти 21 000 детей.

Пост КМВА. Фото: скриншот

Пост КМВА. Фото: скриншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 2024 стал годом значительных изменений для метро. По его словам, были проведены большие ремонтные работы и модернизированы вагоны.

Также в ночь на 24 декабря российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. Известно, что обстрел привел к значительным разрушениям.