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Главная Киев Полный бред: Кучеренко о защите подстанций в Киевской области

Полный бред: Кучеренко о защите подстанций в Киевской области

Ua ru
28 октября 2026 21:16
Эксклюзив
Обеспечение безопасности подстанций в Киевской области: Кучеренко раскритиковал отчеты чиновников Getty Images
Энергетик ремонтирует подстанцию. Фото: Getty Images

Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко раскритиковал заявления чиновников о том, что за последние три недели темпы работ по защите объектов критической инфраструктуры и подстанций в Киевской области якобы выросли в три раза.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Кучеренко раскритиковал заявления об ускорении работ

Парламентарий заявил, что главным показателем выполнения работ должны быть не темпы, о которых отчитываются чиновники, а соблюдение утвержденных графиков ввода объектов в эксплуатацию:

"Когда я слышу о том, что за три недели темпы работ выросли в три раза, это полный бред, профанация. Создается впечатление, что те, кто это заявляет, хотят выставить всех украинцев идиотами", — заявил Алексей Кучеренко.

По словам депутата, временная активизация работ не отменяет обязательств подрядчиков и заказчиков в отношении установленных сроков. Он также сообщил, что временная следственная комиссия проверяет документы, контракты и первоначальные графики, чтобы установить реальное состояние подготовки региона к отопительному сезону.

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Кучеренко отметил, что выводы должны основываться на документах, а не на публичных отчетах чиновников об ускорении работ.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 27 октября во время массированной российской атаки на Киев было повреждено здание офиса "ДТЭК Киевские электросети". В компании подчеркнули, что персонал не прекращает свою работу.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности благодаря обустройству резервных котельных. По предварительным оценкам, на завершение строительства потребуется около двух месяцев, а на отдельных объектах оборудование планируется установить до конца декабря.

ремонт народные депутаты война в Украине Электричество подстанция
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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