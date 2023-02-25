Пожежа на Подолі: до гасіння вогню було залучено робота

Пожежа

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що пожежа, яка сталася в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів у Подільському районі столиці, була ліквідована, і ніхто не постраждав. Важливою частиною операції ліквідації пожежі був новий робот пожежогасіння Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Києві, який було вперше залучено для гасіння пожежі у столиці

Про це Кличко повідомив у Telegram.

Пожежа у Києві

Площа пожежі склала близько 2000 квадратних метрів, і для її гасіння було залучено 18 одиниць спецтехніки та понад 90 рятувальників.

Робот значно полегшив роботу пожежників. Також рятувальники Київської служби порятунку допомогли у деблокуванні дверей палаючої будівлі та брали участь у пошукових роботах.

Подробиці про причини займання та збитки, якщо така мала місце, поки не повідомляються. Але завдяки швидкій та ефективній реакції рятувальників та використанню новітніх технологій та обладнання, пожежа була швидко ліквідована, що запобігло можливим жертвам та серйозним збиткам.

Нагадаємо, що у Подільському районі Києва виникла пожежа на підприємстві. На місці працюють рятувальні служби.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що пожежа виникла на складі лакофарбової продукції. За попередньою інформацією, горіло приміщення площею 3000 кв. м.