Пожар на Подоле: к тушению огня был привлечен робот

Пожар

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пожар, который произошел в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы, был ликвидирован, и никто не пострадал. Важной частью операции ликвидации пожара был новый робот пожаротушения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве, который был впервые привлечен для тушения пожара в столице

Об этом Кличко сообщил в Telegram.

Пожар в Киеве

Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров, и для его тушения было задействовано 18 единиц спецтехники и более 90 спасателей.

Робот значительно облегчил работу пожарных. Также спасатели Киевской службы спасения помогли в деблокировании дверей горящего здания и участвовали в поисковых работах.

Подробности о причинах возгорания и ущербе, если таковой имел место, пока не сообщаются. Но благодаря быстрой и эффективной реакции спасателей и использованию новейших технологий и оборудования, пожар был быстро ликвидирован, что предотвратило возможные жертвы и серьезный ущерб.

Напомним, что в Подольском районе Киева возник пожар на предприятии. На месте работают спасательные службы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что пожар возник на складе лакокрасочной продукции. По предварительной информации, горело помещение площадью 3000 кв. м.