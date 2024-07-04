Пожар на Подоле в Киеве 4 июля — фоторепортаж Новини.LIVE

Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в Подольском районе днем, 4 июля, произошел пожар. Горит двухэтажное складское здание по хранению газовых баллонов.

На месте происшествия побывали Новини.LIVE

Читайте также:

Пожар на Подоле в Киеве

В ГСЧС отметили, что ориентировочная площадь возгорания 500 кв. м. Известно, что огонь распространился на соседние склады.

Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE

Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE

Спасатели почти потушили пламя.

Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE

Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE

"Предварительно, без жертв и пострадавших", — добавили в ГСЧС.

Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве возле Почтовой площади произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло недалеко от фуникулера.

Ранее в Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика". Предварительно, взорвался генератор или аккумулятор при выключении электричества.