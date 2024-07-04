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Пожар на Подоле в Киеве — эксклюзивные фото Новини.LIVE

4 июля 2024 17:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пожар на Подоле в Киеве 4 июля — фоторепортаж Новини.LIVE
Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в Подольском районе днем, 4 июля, произошел пожар. Горит двухэтажное складское здание по хранению газовых баллонов.

На месте происшествия побывали Новини.LIVE

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Пожар на Подоле в Киеве

В ГСЧС отметили, что ориентировочная площадь возгорания 500 кв. м. Известно, что огонь распространился на соседние склады.

Пожар в Киеве 4 июля
Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE
Пожар на Подоле
Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE

Спасатели почти потушили пламя.

Пожар на Подоле в Киеве сегодня
Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE
Пожар в Киеве 4 июля
Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE

"Предварительно, без жертв и пострадавших", — добавили в ГСЧС.

Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля
Ликвидация пожара на Подоле в Киеве 4 июля. Фото: Новини.LIVE
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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве возле Почтовой площади произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло недалеко от фуникулера.

Ранее в Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика". Предварительно, взорвался генератор или аккумулятор при выключении электричества.

Киев пожар ГСЧС спасатели огонь

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