Пожар на Подоле в Киеве 4 июля — фоторепортаж Новини.LIVE

Пожар на Подоле в Киеве — эксклюзивные фото Новини.LIVE
В Киеве в Подольском районе днем, 4 июля, произошел пожар. Горит двухэтажное складское здание по хранению газовых баллонов.
На месте происшествия побывали Новини.LIVE
Пожар на Подоле в Киеве
В ГСЧС отметили, что ориентировочная площадь возгорания 500 кв. м. Известно, что огонь распространился на соседние склады.
Спасатели почти потушили пламя.
"Предварительно, без жертв и пострадавших", — добавили в ГСЧС.
Напомним, в Киеве возле Почтовой площади произошел масштабный пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло недалеко от фуникулера.
Ранее в Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика". Предварительно, взорвался генератор или аккумулятор при выключении электричества.
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