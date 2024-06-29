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У Києві на ходу загорілася маршрутка — що відомо

29 червня 2024 18:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Голосіївському районі 29 червня згоріла маршрутка
Горить маршрутка. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Голосіївському районі Києва у суботу, 29 червня, горіло маршрутне таксі. За даними ЗМІ, це сталося поблизу гуртожитку Національного університету біоресурсів й природокористування.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Відомо, що загоряння транспортного засобу сталося під час руху. Пожежники намагалися загасити маршрутку, але попри всі спроби вона повністю вигоріла.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, причини загоряння наразі невідомі.

Водночас від поліції чи ДСНС коментарів про цю подію не було.

Нагадаємо, 26 червня у Києві на ринку "Юність" спалахнула масштабна пожежа.

Також ми писали, що 23 червня у житловому будинку на лівому березі Києва сталася пожежа на 13-му поверсі.

Київ
пожежа
ДСНС
маршрутки
автобуси
водії

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