Пожежа на Троєщині 6 липня — у ДСНС повідомили деталі вибуху

Пожежа на Троєщині — вогонь перекинувся на автомобілі
У Києві, на Троєщині, у неділю, 6 липня, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ. Вогонь з побутівок перекинувся на автомобілі.
Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у коментарі "РБК-Україна".
Пожежа на Троєщині 6 липня
До ДСНС о 16:13 надійшло повідомлення про пожежу в Деснянському районі столиці на вулиці Пухівській.
Відомо, що сталося загоряння побутівок, а вогонь розповсюдився на розташовані поруч автомобілі. Наразі пожежу вже локалізували.
"Інформація стосовно того, що вона відноситься до ТЕЦ-6, не відповідає дійсності. Це відкрита територія, належність її з'ясовується. Причини пожежі встановлюватимуться правоохоронцями", — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, на Троєщині 6 липня стався потужний вибух, внаслідок чого у небо здійнявся великий стовп диму.
Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
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