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Головна Київ Пожежа на Троєщині — вогонь перекинувся на автомобілі

Пожежа на Троєщині — вогонь перекинувся на автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 18:06
Пожежа на Троєщині 6 липня — у ДСНС повідомили деталі вибуху
Задимлення внаслідок пожежі на Троєщині 6 липня. Фото: t.me/RBC_ua_news

У Києві, на Троєщині, у неділю, 6 липня, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ. Вогонь з побутівок перекинувся на автомобілі.

Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у коментарі "РБК-Україна".

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Пожежа на Троєщині 6 липня

До ДСНС о 16:13 надійшло повідомлення про пожежу в Деснянському районі столиці на вулиці Пухівській. 

Відомо, що сталося загоряння побутівок, а вогонь розповсюдився на розташовані поруч автомобілі. Наразі пожежу вже локалізували.

"Інформація стосовно того, що вона відноситься до ТЕЦ-6, не відповідає дійсності. Це відкрита територія, належність її з'ясовується. Причини пожежі встановлюватимуться правоохоронцями", — повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, на Троєщині 6 липня стався потужний вибух, внаслідок чого у небо здійнявся великий стовп диму.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Київ пожежа ДСНС вибух Троєщина
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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