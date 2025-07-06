Пожар на Троещине 6 июля — в ГСЧС сообщили детали взрыва

Пожар на Троещине — огонь перекинулся на автомобили
В Киеве, на Троещине, в воскресенье, 6 июля, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ. Огонь с бытовок перекинулся на автомобили.
Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в комментарии "РБК-Украина".
Пожар на Троещине 6 июля
В ГСЧС в 16:13 поступило сообщение о пожаре в Деснянском районе столицы на улице Пуховской.
Известно, что произошло возгорание бытовок, а огонь распространился на расположенные рядом автомобили. Сейчас пожар уже локализовали.
"Информация о том, что она относится к ТЭЦ-6, не соответствует действительности. Это открытая территория, принадлежность ее выясняется. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями", — сообщили в ГСЧС.
Напомним, на Троещине 6 июля произошел мощный взрыв, в результате чего в небо поднялся большой столб дыма.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате взрыва никто не пострадал.
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