Пожар на Троещине 6 июля — в ГСЧС сообщили детали взрыва

Задымление в результате пожара на Троещине 6 июля. Фото: t.me/RBC_ua_news

В Киеве, на Троещине, в воскресенье, 6 июля, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ. Огонь с бытовок перекинулся на автомобили.

Об этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в комментарии "РБК-Украина".

Реклама

Читайте также:

Пожар на Троещине 6 июля

В ГСЧС в 16:13 поступило сообщение о пожаре в Деснянском районе столицы на улице Пуховской.

Известно, что произошло возгорание бытовок, а огонь распространился на расположенные рядом автомобили. Сейчас пожар уже локализовали.

"Информация о том, что она относится к ТЭЦ-6, не соответствует действительности. Это открытая территория, принадлежность ее выясняется. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, на Троещине 6 июля произошел мощный взрыв, в результате чего в небо поднялся большой столб дыма.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате взрыва никто не пострадал.