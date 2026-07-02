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Головна Київ Пожежа у готелі CityHotel Residence після атаки РФ на Київ: фото

Пожежа у готелі CityHotel Residence після атаки РФ на Київ: фото

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 13:19
Пожежа у CityHotel Residence після удару РФ по Києву: фото
Пожежа у готелі CityHotel Residence внаслідок удару РФ по Києву 2 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 2 липня російські війська завдали масованого удару по Києву. Окупанти атакували столицю ракетами та дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено покрівлю готелю CityHotel Residence у центрі міста.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE.

Атака РФ на Київ 2 липня
Пожежа у готелі CityHotel Residence у Києві. Фото: Новини.LIVE

Пожежа у готелі CityHotel Residence: фоторепортаж

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня було пошкоджено покрівлю готелю CityHotel Residence у центрі столиці. На місці виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники.

Наслідки атаки РФ на Київ
Рятувальники ліквідовують пожежу у готелі CityHotel Residence. Фото: Новини.LIVE

За інформацією ДСНС, займання сталося на спільній покрівлі семиповерхового житлового будинку та будівлі готелю. Йдеться про CityHotel Residence, який розташований за адресою бульвар Тараса Шевченка, 4.

Відомо, що CityHotel Residence розміщується в історичній будівлі.

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Пожежа у готелі після атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE інформували, що у Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки сталася пожежа на трьох верхніх поверхах житлової багатоповерхівки. За попередніми даними, постраждалих немає, однак до поліції вже звернулися власники пошкоджених квартир. На місці продовжують працювати рятувальники, поліцейські та вибухотехніки, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Новини.LIVE також писали, що у Києві після масованої російської атаки відкрили оперативні штаби допомоги для постраждалих мешканців у чотирьох районах столиці. Там можна отримати необхідну підтримку, консультації та інформацію щодо подальших дій. Також актуальні дані про доступну допомогу для постраждалих доступні в чат-боті "єОпора".

Київ обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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