Пожежа в київській багатоповерхівці — патрульні дістали чоловіка з вогню

Пожежа в квартирі багатоповерхівки. Ілюстративне фото: ДСНС

У Шевченківському районі Києва, в п'ятницю, 16 лютого, сталася пожежа в квартирі багатоповерхівки. Поліцейські спільно з рятувальниками евакуювали чоловіка з вогняної пастки, що виникла на восьмому поверсі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України в суботу, 17 лютого.

ДСНС та поліція врятували чоловіка під час пожежі у Києві

До відділку поліції надійшло повідомлення про загоряння квартири у багатоповерхівці в одному з районів столиці.

Правоохоронці Віктор Воробйов та Дмитро Беляк перекрили рух транспорту та спільними зусиллями з рятувальниками допомогли покинути будинок мешканцям.

"З рятувальниками вони піднялися на 8-й поверх, де сталося загоряння та евакуювали з квартири літнього чоловіка", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого, у Києві виникло загоряння на балконі в одній із квартир багатоповерхівки. Під час гасіння вогню пожежники врятували власника квартири та собаку.

Додамо, у Солом'янському районі Києва 16 лютого сталася пожежа в одній зі столичних шкіл. На щастя, обійшлося без постраждалих.