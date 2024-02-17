Пожар в киевской многоэтажке — патрульные достали мужчину из огня

Пожар в квартире многоэтажки. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 16 февраля, произошел пожар в квартире многоэтажки. Полицейские совместно со спасателями эвакуировали мужчину из огненной ловушки, возникшей на восьмом этаже.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в субботу, 17 февраля.

ГСЧС и полиция спасли мужчину во время пожара в Киеве

В отделение полиции поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажке в одном из районов столицы.

Стражи порядка Виктор Воробьев и Дмитрий Беляк перекрыли движение транспорта и совместными усилиями со спасателями помогли выйти из дома жителям.

"Со спасателями они поднялись на 8-й этаж, где произошло возгорание, и эвакуировали из квартиры пожилого мужчину", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля в Киеве возникло возгорание на балконе в одной из квартир многоэтажки. Во время тушения огня пожарные спасли владельца квартиры и собаку.

Добавим, в Соломенском районе Киева 16 февраля произошел пожар в одной из столичных школ. К счастью, обошлось без пострадавших.