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Пожар в киевской многоэтажке — патрульные достали мужчину из огня

17 февраля 2024 16:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Пожар в киевской многоэтажке — патрульные достали мужчину из огня
Пожар в квартире многоэтажки. Иллюстративное фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 16 февраля, произошел пожар в квартире многоэтажки. Полицейские совместно со спасателями эвакуировали мужчину из огненной ловушки, возникшей на восьмом этаже.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в субботу, 17 февраля.

ГСЧС и полиция спасли мужчину во время пожара в Киеве

В отделение полиции поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажке в одном из районов столицы.

Стражи порядка Виктор Воробьев и Дмитрий Беляк перекрыли движение транспорта и совместными усилиями со спасателями помогли выйти из дома жителям.

"Со спасателями они поднялись на 8-й этаж, где произошло возгорание, и эвакуировали из квартиры пожилого мужчину", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля в Киеве возникло возгорание на балконе в одной из квартир многоэтажки. Во время тушения огня пожарные спасли владельца квартиры и собаку.

Добавим, в Соломенском районе Киева 16 февраля произошел пожар в одной из столичных школ. К счастью, обошлось без пострадавших.

Киев
пожар
полиция
Украина
дом
огонь

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