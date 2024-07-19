Пожежа в супермаркеті в Києві 18 липня — фото наслідків ДСНС

Пожежа в супермаркеті в Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

У Києві на вулиці Здолбунівській у четвер, 18 липня, сталася пожежа в одному з супермаркетів. Через більш як дві години вогнеборці ліквідували займання й показали наслідки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

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Пожежа в супермаркеті в Києві 18 липня

Працівники ДСНС зазначили, що повідомлення про пожежу в Дарницькому районі столиці надійшло о 21:13. На місці інциденту працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.

Пожежа в супермаркеті в Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

Пожежа в супермаркеті в Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

Згодом близько 23:41 в відомстві повідомили, що ліквідували пожежу. Загиблих та постраждалих немає, а причини займання шукають правоохоронці.

Пожежа в супермаркеті в Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

Пожежа в супермаркеті в Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

За даними Київської міської військової адміністрації, очевидці повідомили, що пожежі в київському супермаркеті передував вибух. Попередньо причиною займання вважають коротке замикання в електрощитовій.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДСНС України"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДСНС України"

Пожежі в Україні

Нагадаємо, що нещодавно в Києві сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом, незадовго до чого у місті лунав сигнал повітряної тривоги.

Також ми писали, що в Львівській області під час польових робіт загорівся комбайн. Водій самотужки намагався приборкати вогонь, але не зміг.

Додамо, що пожежа сталася в національному парку в Одеській області. Вогонь розгорівся через займання сухої рослинності поблизу очисних споруд Теплодарводоканала.