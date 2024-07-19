Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Пожар в супермаркете в Киеве — в ГСЧС показали последствия arrow

Пожар в супермаркете в Киеве — в ГСЧС показали последствия

19 июля 2024 00:43
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Пожар в супермаркете в Киеве 18 июля — фото последствий ГСЧС
Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Киеве на улице Здолбуновской в четверг, 18 июля, произошел пожар в одном из супермаркетов. Спустя более двух часов пожарные ликвидировали возгорание и показали последствия.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Читайте также:

Пожар в супермаркете в Киеве 18 июля

Сотрудники ГСЧС отметили, что сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы поступило в 21:13. На месте инцидента работало 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники.

Почему загорелся супермаркет в Киеве 18 июля
Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram
Последствия пожара в супермаркете в Киеве 18 июля
Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

Впоследствии около 23:41 в ведомстве сообщили, что ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет, а причины возгорания ищут правоохранители.

Где произошел пожар в супермаркете в Киеве 18 июля
Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram
Какие последствия пожара в супермаркете в Киеве 18 июля
Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

По данным Киевской городской военной администрации, очевидцы сообщили, что пожару в киевском супермаркете предшествовал взрыв. Предварительно причиной воспламенения считают короткое замыкание в электрощитовой.

Что загорелось в Киеве 18 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "ГСЧС Украины"
Пожар в Киеве 18 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "ГСЧС Украины"

Пожары в Украине

Напомним, что недавно в Киеве произошло возгорание между жилым домом и учебным заведением, незадолго до чего в городе раздавался сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что во Львовской области во время полевых работ загорелся комбайн. Водитель самостоятельно пытался усмирить огонь, но не смог.

Добавим, что пожар произошел в национальном парке в Одесской области. Огонь разгорелся из-за возгорания сухой растительности вблизи очистных сооружений Теплодарводоканала.

Киев пожар ГСЧС магазины спасатели супермаркет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня