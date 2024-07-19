Пожар в супермаркете в Киеве 18 июля — фото последствий ГСЧС

Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

В Киеве на улице Здолбуновской в четверг, 18 июля, произошел пожар в одном из супермаркетов. Спустя более двух часов пожарные ликвидировали возгорание и показали последствия.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

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Пожар в супермаркете в Киеве 18 июля

Сотрудники ГСЧС отметили, что сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы поступило в 21:13. На месте инцидента работало 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники.

Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

Впоследствии около 23:41 в ведомстве сообщили, что ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет, а причины возгорания ищут правоохранители.

Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

Пожар в супермаркете в Киеве. Фото: t.me/dsns_telegram

По данным Киевской городской военной администрации, очевидцы сообщили, что пожару в киевском супермаркете предшествовал взрыв. Предварительно причиной воспламенения считают короткое замыкание в электрощитовой.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ГСЧС Украины"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ГСЧС Украины"

Пожары в Украине

Напомним, что недавно в Киеве произошло возгорание между жилым домом и учебным заведением, незадолго до чего в городе раздавался сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что во Львовской области во время полевых работ загорелся комбайн. Водитель самостоятельно пытался усмирить огонь, но не смог.

Добавим, что пожар произошел в национальном парке в Одесской области. Огонь разгорелся из-за возгорания сухой растительности вблизи очистных сооружений Теплодарводоканала.