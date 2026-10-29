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Головна Київ У Києві після ударів РФ палають склади та пошкоджено будинок

У Києві після ударів РФ палають склади та пошкоджено будинок

Ua ru
29 жовтня 2026 23:13
Обстріл Києва 29 жовтня - палають склади facebook.com/DSNSKyiv
Рятувальники. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни у четвер ввечері, 29 жовтня, атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовано щонайменше у двоих районах міста. Зокрема палають складські будівлі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Наслідки обстрілу Києва 29 жовтня

Зауважимо, що приблизно о 22:40 у Києві та низці інших областей України оголосили червоний рівень небезпеки через ракетну загрозу. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після зафіксували пуски ракет на Київ і в місті пролунала серія гучних вибухів.

Наразі мер Києва Віталій Кличко розповів у своєму Telegram-каналі перші подробиці щодо наслідків атаки.

"У Дарницькому районі влучання в складські будівлі. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.

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До речі, КМВА в Telegram теж підтвердили цю інформацію. Також там додали, що у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку.

"У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку", — уточнив Кличко, додавши, що ще за однією адресою пошкоджено вікна в будинку та авто.

Київ під ударом 29 жовтня - що відомо
Пости КМВА та Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 жовтня росіяни атакували балістикою Південний міст в Києві. Через це було обмежено рух автомобілів та метро.

Також ми писали, що за словами нардепа Володимира Крейденко, у Києві планують збудувати щонайменше два мобільні мости.

Віталій Кличко Київ пожежа вибух обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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