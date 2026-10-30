Последствия атаки РФ на Киев вечером 29 октября и в ночь на 30 октября 2026 года. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Вечером 29 октября и в ночь на 30 октября российские войска нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет и реактивных дронов. В результате вражеского обстрела погиб один человек. В двух районах зафиксированы разрушения и повреждения домов.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщает Новини.LIVE.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Последствия атаки РФ на Киев

Поздно вечером 29 октября и в ночь на 30 октября россияне атаковали столицу. В сторону города летели баллистические ракеты и беспилотники. Раздавались мощные взрывы.

Разрушения в результате атаки РФ на Киев. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Днепровском районе столицы в результате падения обломков было частично разрушено одноэтажное здание. На месте также возник пожар. В ходе разведывательных работ спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Пожар в результате удара РФ по Киеву. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Кроме того, в этом районе зафиксированы повреждения окон жилого дома и автомобилей, припаркованных в двух местах.

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В то же время в Дарницком районе пожары возникли на территории нежилых зданий. Там горели складское здание, мусор, древесина, а также кровля недействующего сооружения.

Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что вечером 29 октября 2026 года российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздавались мощные взрывы и были видны задымления. Зафиксированы разрушения и повреждения домов в двух районах столицы.

Новини.LIVE писали, что 30 октября 2026 года в Киеве возобновили движение по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд открыли по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн. В обратном направлении движение остается закрытым, поскольку там продолжаются технические работы.