Головна Київ У Зоні відчуження продовжують гасити масштабну пожежу

Дата публікації: 9 травня 2026 18:52
Ліквідація пожежі у Зоні відчуження. Фото: ДСНС

У Зоні відчуження у суботу, 9 травня, продовжується ліквідація масштабної лісової пожежі. До гасіння залучено майже 400 осіб. Розповсюдження вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у суботу, 9 травня, передає Новини.LIVE.

"Станом на 17:00 вогнем пройдено 1200 га — розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що до гасіння залучено 374 особи, з них від ДСНС — 253 рятувальники. 

Наразі ситуація повністю контрольована.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у Чорнобильській зоні відчуження спалахнула масштабна пожежа в лісі. Зазначалося, що горить понад 1100 га. 

Згодом у МВС повідомили, що гамма-випромінювання внаслідок пожежі на півночі Київщини та по всій території України в межах норми. Високий рівень забруднення фіксувався лише в Чорнобильській зоні. 

