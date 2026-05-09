У Зоні відчуження продовжують гасити масштабну пожежу

Ліквідація пожежі у Зоні відчуження.

У Зоні відчуження у суботу, 9 травня, продовжується ліквідація масштабної лісової пожежі. До гасіння залучено майже 400 осіб. Розповсюдження вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у суботу, 9 травня, передає Новини.LIVE.

"Станом на 17:00 вогнем пройдено 1200 га — розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що до гасіння залучено 374 особи, з них від ДСНС — 253 рятувальники.

Наразі ситуація повністю контрольована.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у Чорнобильській зоні відчуження спалахнула масштабна пожежа в лісі. Зазначалося, що горить понад 1100 га.

Згодом у МВС повідомили, що гамма-випромінювання внаслідок пожежі на півночі Київщини та по всій території України в межах норми. Високий рівень забруднення фіксувався лише в Чорнобильській зоні.