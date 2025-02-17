Атака на Чорнобильську АЕС — пожежу досі гасять рятувальники

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: Ігор Клименко

На Чорнобильській АЕС тривають роботи з ліквідації займання. На місці працює рятувальник та 11 одиниць спецтехніки.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження у Facebook в понеділок, 17 лютого.

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Ситуація на Чорнобильській АЕС після атаки дроном

Як зазначають в ДАЗВ, наразі зафіксовано три осередки тління. Роботи з ліквідації займання відновили. Ситуацію моніторять за допомогою БпЛА з тепловізором.

"Працюють дві групи верхолазів (по чотири особи), третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про ситуацію на Чорнобильській АЕС. Фото: скриншот

Від ДСНС залучили 18 одиниць техніки для ліквідації наслідків російської атаки. Також на місці працює 91 рятувальник.

"Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено", — наголошують в ДАЗВ.

Нагадаємо, 14 лютого росіяни вдарили дроном по Чорнобильській АЕС. Атакували саркофаг "Укриття" над зруйнованим четвертим енергоблоком.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що БпЛА, який влучив в укриття на ЧАЕС, ніс 50 кг вибухівки. Глава держави сказав про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Пошкодження оглянули фахівці МАГАТЕ. Вони зазначили, що на місці утворилась пожежа, але рівень радіації не змінився.