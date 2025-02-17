Атака на Чернобыльскую АЭС — пожар до сих пор тушат спасатели

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: Игорь Клименко

На Чернобыльской АЭС продолжаются работы по ликвидации возгорания. На месте работает спасатель и 11 единиц спецтехники.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook в понедельник, 17 февраля.

Читайте также:

Ситуация на Чернобыльской АЭС после атаки дроном

Как отмечают в ГАЗО, сейчас зафиксировано три очага тления. Работы по ликвидации возгорания возобновили. Ситуацию мониторят с помощью БпЛА с тепловизором.

"Работают две группы верхолазов (по четыре человека), третья группа закрепляется для частичного вскрытия конструкций укрытия и тушения очагов тления", — говорится в сообщении.

Сообщение о ситуации на Чернобыльской АЭС. Фото: скриншот

От ГСЧС привлекли 18 единиц техники для ликвидации последствий российской атаки. Также на месте работает 91 спасатель.

"Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ГСП ЧАЭС, не зафиксировано. Выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено", — отмечают в ГАЗО.

Напомним, 14 февраля россияне ударили дроном по Чернобыльской АЭС. Атаковали саркофаг "Укрытие" над разрушенным четвертым энергоблоком.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что БпЛА, который попал в укрытие на ЧАЭС, нес 50 кг взрывчатки. Глава государства сказал об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Повреждения осмотрели специалисты МАГАТЭ. Они отметили, что на месте образовался пожар, но уровень радиации не изменился.