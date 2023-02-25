Пожар в Подольском районе Киева: Кличко показал видео с места происшествия

Пожар в Подольском районе Киева локализован: Кличко показал видео с места происшествия
Пожарным удалось локализовать масштабный пожар в Подольском районе Киева. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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"Пожар в Подольском районе локализован. Спасатели продолжают работы по тушению", — написал Кличко.
Он также обнародовал видео, как пожарные пытаются потушить огонь.
Как известно, сегодня, 25 февраля, в Подольском районе Киева возник масштабный пожар на складе лакокрасочной продукции. По предварительной информации, огонь охватил помещение площадью 3000 кв. м.
Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.