Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Працюють 400 рятувальників — нові деталі про обстріл Києва

Працюють 400 рятувальників — нові деталі про обстріл Києва

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 10:54
Обстріл Києва 10 липня — нові деталі від рятувальників
Рятувальники гасять пожежу після обстрілів в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Після нічної атаки 10 липня у Києві ще тривають розбори завалів. На місці працюють близько 400 рятувальників.

Про це повідомила начальниця управління комунікації ДСНС України Світлана Водолага в ефірі Ранок.LIVE

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки на Київ 10 липня

Водолага розповіла, що до ДСНС надійшло 25 заявок про пошкодження інфраструктури, з яких 16 потребували роботи рятувальників. За її словами, наразі усі пожежі вже ліквідували, але розбори завалів тривають. 

Начальниця управління комунікації ДСНС також поділилась, що цієї ночі під ударом були вісім районів столиці. Відомо про 14 поранених та двох загиблих, до пошукових робіт залучено близько 400 рятувальників і 90 одиниць техніки.

"Підтверджено загибель двох жінок — чи перебували загиблі в укритті, з’ясовують правоохоронці. Ми нагадуємо, що не всі підвали — це укриття. Офіційний статус мають лише ті, що внесені в спеціальні карти у застосунку "Дія" або на офіційних ресурсах", — наголосила Світлана Водолага. 

Нагадаємо, у МВС повідомили про загибель працівниці поліції в Києві внаслідок обстрілу 10 липня. 

Через ворожу атаку місто накрив смог. Мешканці багатьох районів повідомляють про відчутний запах горілого.

Київ пожежа обстріли рятувальники дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації