Обстріл Києва 10 липня — нові деталі від рятувальників

Рятувальники гасять пожежу після обстрілів в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Після нічної атаки 10 липня у Києві ще тривають розбори завалів. На місці працюють близько 400 рятувальників.

Про це повідомила начальниця управління комунікації ДСНС України Світлана Водолага в ефірі Ранок.LIVE.

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Водолага розповіла, що до ДСНС надійшло 25 заявок про пошкодження інфраструктури, з яких 16 потребували роботи рятувальників. За її словами, наразі усі пожежі вже ліквідували, але розбори завалів тривають.

Начальниця управління комунікації ДСНС також поділилась, що цієї ночі під ударом були вісім районів столиці. Відомо про 14 поранених та двох загиблих, до пошукових робіт залучено близько 400 рятувальників і 90 одиниць техніки.

"Підтверджено загибель двох жінок — чи перебували загиблі в укритті, з’ясовують правоохоронці. Ми нагадуємо, що не всі підвали — це укриття. Офіційний статус мають лише ті, що внесені в спеціальні карти у застосунку "Дія" або на офіційних ресурсах", — наголосила Світлана Водолага.

Нагадаємо, у МВС повідомили про загибель працівниці поліції в Києві внаслідок обстрілу 10 липня.

Через ворожу атаку місто накрив смог. Мешканці багатьох районів повідомляють про відчутний запах горілого.