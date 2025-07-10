Обстрел Киева 10 июля — новые детали от спасателей

Спасатели тушат пожар после обстрелов в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

После ночной атаки 10 июля в Киеве еще продолжаются разборы завалов. На месте работают около 400 спасателей.

Об этом сообщила начальник управления коммуникации ГСЧС Украины Светлана Водолага в эфире Ранок.LIVE.

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Водолага рассказала, что в ГСЧС поступило 25 заявок о повреждении инфраструктуры, из которых 16 требовали работы спасателей. По ее словам, сейчас все пожары уже ликвидировали, но разборы завалов продолжаются.

Начальница управления коммуникации ГСЧС также поделилась, что этой ночью под ударом были восемь районов столицы. Известно о 14 раненых и двух погибших, к поисковым работам привлечено около 400 спасателей и 90 единиц техники.

"Подтверждена гибель двух женщин — находились ли погибшие в укрытии, выясняют правоохранители. Мы напоминаем, что не все подвалы — это укрытия. Официальный статус имеют только те, которые внесены в специальные карты в приложении "Дія" или на официальных ресурсах", — отметила Светлана Водолага.

Напомним, в МВД сообщили о гибели сотрудницы полиции в Киеве в результате обстрела 10 июля.

Из-за вражеской атаки город накрыл смог. Жители многих районов сообщают об ощутимом запахе гари.