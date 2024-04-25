Працювали під виглядом масажних салонів — у Києві викрили роботу розпусних центрів

Один із затриманих. Фото: поліція Києва

У Шевченківському районі Києва правоохоронці викрили учасників злочинної групи, яка під виглядом "масажних салонів" організувала роботу розпусних центрів. Організаторам "бізнесу" загрожує до семи років в'язниці.

Про це повідомила поліція Києва.

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Хто організатори схеми

Правоохоронцям вдалося встановити, що організатори схеми — 45-річна громадянка РФ, яка мешкає у столиці, та її 38-річний знайомий.

Вони, як відомо, орендували квартири у Шевченківському районі, де під виглядом масажних салонів налагодили діяльність двох борделів. До незаконного "бізнесу" залучили ще чоловіка та жінку, які займалися пошуком "працівниць" та клієнтів через групу у Telegram.

Загалом, для надання послуг фігурантам вдалося залучити вісім жінок. Правоохоронці затримали усіх членів угруповання.

Затримали повідомили про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Обшуки. Фото: поліція Києва

Затримання одного із фігурантів. Фото: поліція Києва

Знайдені кошти. Фото: поліція Києва

Скриншот

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, який збував психотропні речовини на столичному пляжі. 31-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру.

Додамо, у Києві 27-річний чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі. Фігуранта вже затримали правоохоронці.