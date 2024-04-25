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Працювали під виглядом масажних салонів — у Києві викрили роботу розпусних центрів

25 квітня 2024 09:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Працювали під виглядом масажних салонів — у Києві викрили роботу розпусних центрів
Один із затриманих. Фото: поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Шевченківському районі Києва правоохоронці викрили учасників злочинної групи, яка під виглядом "масажних салонів" організувала роботу розпусних центрів. Організаторам "бізнесу" загрожує до семи років в'язниці. 

Про це повідомила поліція Києва. 

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Хто організатори схеми

Правоохоронцям вдалося встановити, що організатори схеми — 45-річна громадянка РФ, яка мешкає у столиці, та її 38-річний знайомий. 

Вони, як відомо, орендували квартири у Шевченківському районі, де під виглядом масажних салонів  налагодили діяльність двох борделів. До незаконного "бізнесу" залучили ще чоловіка та жінку, які займалися пошуком "працівниць" та клієнтів через групу у Telegram.

Загалом, для надання послуг фігурантам вдалося залучити вісім жінок. Правоохоронці затримали усіх членів угруповання.

Затримали повідомили про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі. 

Обшуки у злочинців
Обшуки. Фото: поліція Києва
Затримання одного із злочинців
Затримання одного із фігурантів. Фото: поліція Києва
Кошти, які вилучили під час обшуків
Знайдені кошти. Фото: поліція Києва
У Києві організували роботу борделів
Скриншот

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, який збував психотропні речовини на столичному пляжі. 31-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру. 

Додамо, у Києві 27-річний чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі. Фігуранта вже затримали правоохоронці.

Київ
українці
в'язниця
поліція
Кримінал
столиця
масаж

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