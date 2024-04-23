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У Києві чоловік розбив скло ікони та пограбував собор

23 квітня 2024 16:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік розбив скло ікони та пограбував собор
Затриманий правопорушник. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві 27-річний чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі. Фігуранта вже затримали правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 23 квітня.

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"До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що до храму Георгія Побідоносця, що у Солом’янському районі столиці, зайшов невідомий, розбив скло ікони та зірвав прикраси із дорогоцінного металу, які громадяни залишили у вигляді пожертв", — йдеться у повідомленні.

Пограбування церкви у Києві
Ікона, яку розбив зловмисник. Фото: t.me/gunpKyiv

Працівники карного розшуку оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 27-річний уродженець Київської області. Фігурант переховувався в одному з хостелів на території міста. Правоохоронці затримали його та вилучили прикраси.

Пограбування церкви у Києві
Скло від ікони. Фото: t.me/gunpKyiv

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчі оголосили зловмиснику про підозру в грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану, та направили клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, на вулицях серед Києва місцеві знайшли снаряд та гранату. Інциденти сталися в Оболонському та Деснянському районах. 

Також у Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.

Київ
церква
поліція
грабіж
коштовності

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