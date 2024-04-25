Работали под видом массажных салонов — в Киеве разоблачили деятельность развратных центров

Один из задержанных. Фото: полиция Киева

В Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили участников преступной группы, которая под видом "массажных салонов" организовала работу развратных центров. Организаторам "бизнеса" грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщила полиция Киева.

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Кто организаторы схемы

Правоохранителям удалось установить, что организаторы схемы — 45-летняя гражданка РФ, проживающая в столице и ее 38-летний знакомый.

Они арендовали квартиры в Шевченковском районе, где под видом массажных салонов наладили деятельность двух борделей. К незаконному "бизнесу" привлекли еще мужчину и женщину, которые занимались поиском "работниц" и клиентов через группу в Telegram.

В общем, для предоставления услуг фигурантам удалось привлечь восемь женщин. Правоохранители задержали всех членов группировки.

Задержанные сообщили о подозрении, им грозит до семи лет лишения свободы.

Обыски. Фото: полиция Киева

Задержание одного из фигурантов. Фото: полиция Киева

Найдены деньги. Фото: полиция Киева

Скриншот

Напомним, в Деснянском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который сбывал психотропные вещества на столичном пляже. 31-летнему уроженцу Житомирской области сообщили о подозрении.

Добавим, в Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе. Фигуранта уже задержали правоохранители.