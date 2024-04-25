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Работали под видом массажных салонов — в Киеве разоблачили деятельность развратных центров

25 апреля 2024 09:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Работали под видом массажных салонов — в Киеве разоблачили деятельность развратных центров
Один из задержанных. Фото: полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили участников преступной группы, которая под видом "массажных салонов" организовала работу развратных центров. Организаторам "бизнеса" грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщила полиция Киева.

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Кто организаторы схемы

Правоохранителям удалось установить, что организаторы схемы — 45-летняя гражданка РФ, проживающая в столице и ее 38-летний знакомый.

Они арендовали квартиры в Шевченковском районе, где под видом массажных салонов наладили деятельность двух борделей. К незаконному "бизнесу" привлекли еще мужчину и женщину, которые занимались поиском "работниц" и клиентов через группу в Telegram.

В общем, для предоставления услуг фигурантам удалось привлечь восемь женщин. Правоохранители задержали всех членов группировки.

Задержанные сообщили о подозрении, им грозит до семи лет лишения свободы.

Обыски у преступников
Обыски. Фото: полиция Киева
Задержание одного из преступников
Задержание одного из фигурантов. Фото: полиция Киева
Средства, изъяты во время обысков
Найдены деньги. Фото: полиция Киева
В Киеве организовали работу борделей
Скриншот

Напомним, в Деснянском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который сбывал психотропные вещества на столичном пляже. 31-летнему уроженцу Житомирской области сообщили о подозрении.

Добавим, в Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе. Фигуранта уже задержали правоохранители.

Киев
украинцы
тюрьма
полиция
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массаж

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