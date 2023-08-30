Сотрудники "Ашана" в Киеве рассказали о взрыве в ТЦ

Спасатели на месте падения обломков от российской ракеты. Фото: ГСЧС в Киевской области

Из-за ночной атаки РФ в Киеве осколки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан". В результате пострадало много товара.

Об этом журналистам издания "Украина Сейчас" сообщили работники ТЦ.

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По их словам, они работали в ночную смену. Из-за падения обломков на крышу система сразу запустила пожарную сигнализацию, поэтому помещение залило водой.

"Был взрыв, а затем включилась сигнализация", — отметила одна из работниц.

Как известно, это произошло в Дарницком районе столицы.

Последствия падения осколков по ТЦ "Ашан". Фото: Николай Калашник

Последствия падения осколков по ТЦ "Ашан". Фото: Николай Калашник

ТЦ "Ашан" и война в Украине

Отметим, что в начале этого года НАЗК включило корпорацию Франции "Ашан" в список международных спонсоров терроризма, ведь в компании финансируют войну и способствуют мобилизации в России.

Напомним, в ночь на среду, 30 августа, россияне снова нанесли массированный удар по Киеву с разного типа вооружения. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.