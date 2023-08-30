Сотрудники "Ашана" в Киеве рассказали о взрыве в ТЦ
Из-за ночной атаки РФ в Киеве осколки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан". В результате пострадало много товара.
Об этом журналистам издания "Украина Сейчас" сообщили работники ТЦ.
Что говорит персонал
По их словам, они работали в ночную смену. Из-за падения обломков на крышу система сразу запустила пожарную сигнализацию, поэтому помещение залило водой.
"Был взрыв, а затем включилась сигнализация", — отметила одна из работниц.
Как известно, это произошло в Дарницком районе столицы.
ТЦ "Ашан" и война в Украине
Отметим, что в начале этого года НАЗК включило корпорацию Франции "Ашан" в список международных спонсоров терроризма, ведь в компании финансируют войну и способствуют мобилизации в России.
Напомним, в ночь на среду, 30 августа, россияне снова нанесли массированный удар по Киеву с разного типа вооружения. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.