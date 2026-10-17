Ветеран і громадський активіст Олег Симороз під час протесту біля КМДА. Фото: кадр з відео Новини.LIVE

Під час акції біля Київської міської державної адміністрації пролунала критика на адресу міського голови Віталія Кличка. Ветеран і громадський активіст Олег Симороз заявив, що вважає відставку мера недостатньою. Серед причин своєї позиції він назвав корупційні справи в оточенні міського голови, забудову столиці та насильство щодо активістів.

Про це Олег Симороз заявив під час акції протесту біля КМДА у суботу, 17 жовтня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Симороз пояснив, чому відставки Кличка недостатньо

За словами ветерана Олега Симороза, якби претензії до міської влади стосувалися лише якості комунальних послуг, вимоги про відставку мера могли б бути достатніми. Однак, на його думку, ситуація має ширший характер, тому він виступає за жорсткішу відповідальність міського голови Віталія Кличка.

"Ми могли просто вимагати відставки, якби у нас були погані комунальні послуги й тільки. Тоді, можливо, відставки було б достатньо...

У мене є головний заклик і він точно про справедливість: Кличка на нари!", — сказав Симороз.

Читайте також:

Окремо Олег Симороз звернув увагу на доступність укриттів у столиці. За його словами, його батьки, які живуть на Троєщині, не користуються найближчим укриттям, оскільки ним позначили підвал житлового будинку.

Ветеран також висловив думку, що міська влада приділяє недостатньо уваги захисту мешканців і підготовці до зими. Водночас, за його словами, кошти витрачають на благоустрій.

Новини.LIVE інформували, що у Києві біля КМДА 17 жовтня розпочалася акція з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Учасники протесту критикують міську владу через підготовку до зими, нестачу укриттів, стан громадського транспорту, корупційні скандали та забудову столиці. Зокрема, за даними КМДА, до кінця року планують закупити 14 мобільних укриттів за потреби міста у 620 спорудах.

Новини.LIVE повідомляли, що радник Офісу президента Сергій Лещенко розкритикував мера Києва Віталія Кличка, заявивши про його неспроможність ефективно розв'язувати складні проблеми столиці. На противагу Києву він навів Харків, який, за його словами, краще підготовлений до воєнних викликів, а міські служби оперативніше усувають наслідки російських атак. Лещенко також пригадав занедбаний стан столичного господарства, який помітив під час зустрічей із виборцями на Подолі та Виноградарі у 2019 році.