Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий оценил подготовку Киева к сложной зиме. Он считает, что столица могла подготовиться лучше. Также чиновник прокомментировал готовность города к холодам и сотрудничество с мэром Виталием Кличко.

Об этом Сергей Корецкий заявил в интервью BBC News Украина, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Корецкий о готовности Киева к зиме

Оценивая подготовку Киева к холодам, премьер-министр признал, что город мог действовать оперативнее и качественнее.

"Считаю, что можно было подготовиться лучше. Возможно, быстрее и качественнее", — отметил Сергей Корецкий.

В то же время он подчеркнул, что правительство и он лично помогают столице. По словам премьера, из-за нехватки времени Кабмин берет на себя работы на отдельных объектах, которые еще не завершены.

Читайте также:

"Правительство и я лично более чем конструктивно и практически помогаем Киеву.

По некоторым объектам, которые незавершены, недоделанны, правительство сейчас берет на себя строительство и обеспечение защиты, и резерва, потому что у нас другого варианта просто нет. Уже нет времени ждать", — отметил глава правительства.

Премьер также подчеркнул, что Киев должен сохранять устойчивость благодаря совместным усилиям. Он акцентировал внимание на важности долгосрочного подхода к подготовке столицы.

"В то же время у нас тоже нет другого выбора, кроме как совместными усилиями отстаивать и поддерживать устойчивость Киева. Главное — не мыслить краткосрочно.

Еще раз хочу подтвердить, что правительство, как никогда, конструктивно и практично. И очень надеюсь, что господин Кличко это подтверждает: и ту помощь, которую мы физически оказали, и денежную, и так далее", — сказал Корецкий.

Отдельно премьер прокомментировал временную приостановку платежей, которая, по его словам, длилась две с половиной недели из-за финансового разрыва. Он назвал нечестными попытки манипулировать этим фактом и заявил, что платежи уже возобновили.

"А манипулировать тем, что мы на две с половиной недели приостановили выплаты из-за финансового разрыва, — это нечестно.

Действительно, была необходимость это сделать, но сейчас мы все это оставили в прошлом, и все работает. Поэтому эти две с половиной недели не могли радикально изменить ситуацию с планом устойчивости, который начался с 1 марта", — заявил премьер-министр.

Новини.LIVE сообщали, что 17 октября 2026 года в Киеве у здания КГГА состоялась акция протеста с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Участники выразили недовольство подготовкой столицы к зиме, нехваткой укрытий, проблемами общественного транспорта и коррупционными скандалами. Отдельно протестующие критиковали недостаточное количество мобильных укрытий, ведь при потребности в 620 сооружениях до конца года планировалось закупить лишь 14.

Новини.LIVE также сообщали, что 17 октября во время акции у КГГА ветеран и общественный активист Олег Симороз заявил, что отставки мэра Киева Виталия Кличко недостаточно. Он призвал привлечь мэра к уголовной ответственности, упомянув коррупционные дела в его окружении, застройку столицы и насилие в отношении активистов. Также Симороз раскритиковал доступность укрытий в Киеве и приоритеты городских властей в расходовании средств.