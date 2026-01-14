Чи закриваються супермаркети в Києві

Юлія Свириденко. Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Супермаркети у Києві вже працюють. Мережі забезпечені генераторами під час відключень світла.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді у середу, 14 січня.

Уряд готовий допомагати бізнесу під час відключень

"Вчора була інформація щодо рітейл-мереж відносно того, що в Києві рітейл-мережі не працюють. Вони працюють на генераторах", — каже вона.

Прем’єрка зазначила, що уряд готовий реагувати на потреби бізнесу у разі тривалої відсутності електроенергії.

Нагадаємо, 13 січня стало відомо, що через тривалу відсутність електроенергії після російських ударів у столиці зачиняються супермаркети.

Також Свириденко розповіла, коли у Києві ситуація зі світлом стане кращою.