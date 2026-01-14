Видео
Главная Киев Премьер объяснила, какова ситуация с закрытием магазинов в Киеве

Премьер объяснила, какова ситуация с закрытием магазинов в Киеве

Дата публикации 14 января 2026 15:39
Закрываются ли супермаркеты в Киеве
Юлия Свириденко. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Супермаркеты в Киеве уже работают. Сети обеспечены генераторами во время отключений света.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде в среду, 14 января.

Читайте также:

Правительство готово помогать бизнесу во время отключений

"Вчера была информация о ритейл-сетях относительно того, что в Киеве ритейл-сети не работают. Они работают на генераторах", — говорит она.

Премьер отметила, что правительство готово реагировать на потребности бизнеса в случае длительного отсутствия электроэнергии.

Напомним, 13 января стало известно, что из-за длительного отсутствия электроэнергии после российских ударов в столице закрываются супермаркеты.

Также Свириденко рассказала, когда в Киеве ситуация со светом станет лучше.

Кабинет министров Юлия Свириденко бизнес генераторы супермаркет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
