Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві зачиняються супермаркети через нестачу світла — деталі

У Києві зачиняються супермаркети через нестачу світла — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 18:55
У Києві зачиняються супермаркети через тривалу відсутність світла
Супермаркет Novus в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві зачиняються супермаркети через тривалу відсутність електроенергії після російських ударів. Окремі мережі вже оголосили про призупинення роботи.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет у вівторок, 13 січня.

Реклама
Читайте також:

У Києві зачиняються супермаркети

Зокрема, у Деснянському районі столиці зачинився супермаркет Novus через нестачу електроенергії та неможливість постійно працювати на дизельних генераторах.

Зачинений Novus у Києві
Магазин Novus. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Магазинів цієї мережі по Києву налічується 12, але й інші перестають працювати по цій ж самій причині.

Коли повністю відновиться робота таких магазинів, наразі невідомо.

Магазин Новус у Києві
Супермаркет Novus. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Дізнатися, за якою адресою працюють магазини у вашому районі, можна на сайтах мереж.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Микола Колісник відповів, коли у Києві можуть відновити електропостачання.

А міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що після обстрілу в столиці спостерігається критичний дефіцит електроенергії.

Київ електроенергія магазини світло супермаркет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації