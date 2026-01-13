У Києві зачиняються супермаркети через тривалу відсутність світла

Супермаркет Novus в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві зачиняються супермаркети через тривалу відсутність електроенергії після російських ударів. Окремі мережі вже оголосили про призупинення роботи.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет у вівторок, 13 січня.

Реклама

Читайте також:

У Києві зачиняються супермаркети

Зокрема, у Деснянському районі столиці зачинився супермаркет Novus через нестачу електроенергії та неможливість постійно працювати на дизельних генераторах.

Магазин Novus. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Магазинів цієї мережі по Києву налічується 12, але й інші перестають працювати по цій ж самій причині.

Коли повністю відновиться робота таких магазинів, наразі невідомо.

Супермаркет Novus. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Дізнатися, за якою адресою працюють магазини у вашому районі, можна на сайтах мереж.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Микола Колісник відповів, коли у Києві можуть відновити електропостачання.

А міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що після обстрілу в столиці спостерігається критичний дефіцит електроенергії.