У Києві зачиняються супермаркети через тривалу відсутність світла

У Києві зачиняються супермаркети через нестачу світла — деталі
У Києві зачиняються супермаркети через тривалу відсутність електроенергії після російських ударів. Окремі мережі вже оголосили про призупинення роботи.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет у вівторок, 13 січня.
Зокрема, у Деснянському районі столиці зачинився супермаркет Novus через нестачу електроенергії та неможливість постійно працювати на дизельних генераторах.
Магазинів цієї мережі по Києву налічується 12, але й інші перестають працювати по цій ж самій причині.
Коли повністю відновиться робота таких магазинів, наразі невідомо.
Дізнатися, за якою адресою працюють магазини у вашому районі, можна на сайтах мереж.
Нагадаємо, заступник міністра енергетики Микола Колісник відповів, коли у Києві можуть відновити електропостачання.
А міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що після обстрілу в столиці спостерігається критичний дефіцит електроенергії.
