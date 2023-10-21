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При КМДА створили антикорупційний департамент — Кличко назвав мету

21 жовтня 2023 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
При КМДА створили антикорупційний департамент — Кличко назвав мету
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Київ став першим містом в Україні, у якому створили Департамент із питань запобігання та виявлення корупції. Його мета роботи полягає у тому, щоб оцінювати корупційні ризики у рішеннях міської влади і стежити за ефективним використанням коштів міського бюджету. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

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Як розповідає Кличко, основними завданнями створеного Департаменту будуть:

  • оцінка корупційних ризиків у діяльності КМДА і підготовка заходів для їх усунення;
  • контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів.

За словами міського голови, на посаду очільника даної структури вже є кандидатура, яку обирали з середини жовтня цього року. Згідно з результатами голосування, ним став Олег Тимошенко. Його ще повинна затвердити Київрада. 

"До участі, проаналізувавши документи, комісія допустила 15 кандидатів. У фінал вийшли троє. Комісія визначила переможця конкурсу рейтинговим голосуванням. Ним став Олег Тимошенко. Тепер Київрада має затвердити кандидатуру, а я маю призначити на посаду", — розповів Кличко. 

Нагадаємо, у суботу, 21 жовтня, під стінами КМДА відбувся черговий мітинг. Мітингувальники вимагали, аби з бюджету столиці на 2024 рік віддали 20% на допомогу ЗСУ. 

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