При КГГА создали антикоррупционный департамент — Кличко назвал цель
Киев стал первым городом в Украине, в котором создали Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Его цель работы состоит в том, чтобы оценивать коррупционные риски в решениях городских властей и следить за эффективным использованием средств городского бюджета.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
Что известно о Департаменте
Как рассказывает Кличко, основными задачами созданного Департамента будут:
- оценка коррупционных рисков в деятельности КГГА и подготовка мер по их устранению;
- контроль соблюдения антикоррупционного законодательства и эффективным и целевым использованием бюджетных средств.
По словам городского головы, на должность руководителя данной структуры уже есть кандидатура, которую выбирали с середины октября этого года. Согласно результатам голосования, им стал Олег Тимошенко. Его еще должен утвердить Киевсовет.
"К участию, проанализировав документы, комиссия допустила 15 кандидатов. В финал вышли трое. Комиссия определила победителя конкурса рейтинговым голосованием. Им стал Олег Тимошенко. Теперь Киевсовет должен утвердить кандидатуру, а я должен назначить на должность", — рассказал Кличко.
Напомним, в субботу, 21 октября, под стенами КГГА проходил очередной митинг. Митингующие требовали, чтобы из бюджета столицы на 2024 год отдали 20% в помощь ВСУ.
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