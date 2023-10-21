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При КГГА создали антикоррупционный департамент — Кличко назвал цель

21 октября 2023 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
При КГГА создали антикоррупционный департамент — Кличко назвал цель
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Киев стал первым городом в Украине, в котором создали Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Его цель работы состоит в том, чтобы оценивать коррупционные риски в решениях городских властей и следить за эффективным использованием средств городского бюджета.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

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Как рассказывает Кличко, основными задачами созданного Департамента будут:

  • оценка коррупционных рисков в деятельности КГГА и подготовка мер по их устранению;
  • контроль соблюдения антикоррупционного законодательства и эффективным и целевым использованием бюджетных средств.

По словам городского головы, на должность руководителя данной структуры уже есть кандидатура, которую выбирали с середины октября этого года. Согласно результатам голосования, им стал Олег Тимошенко. Его еще должен утвердить Киевсовет.

"К участию, проанализировав документы, комиссия допустила 15 кандидатов. В финал вышли трое. Комиссия определила победителя конкурса рейтинговым голосованием. Им стал Олег Тимошенко. Теперь Киевсовет должен утвердить кандидатуру, а я должен назначить на должность", — рассказал Кличко.

Напомним, в субботу, 21 октября, под стенами КГГА проходил очередной митинг. Митингующие требовали, чтобы из бюджета столицы на 2024 год отдали 20% в помощь ВСУ.

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