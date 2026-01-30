Спрятал бизнес в Польше — чиновник КГГА получил подозрение

Задержание фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура Печерского района Киева совместно с СБУ сообщила о подозрении заместителю директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, который также возглавлял Управление торговли и быта. Чиновник обвиняется в умышленном внесении недостоверных данных в декларацию за 2024 год.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram в пятницу, 30 января.

Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

Как установили правоохранители, находясь на должности, мужчина не внес в декларацию информацию о корпоративных правах предприятия с уставным капиталом 4 миллиона гривен, которое осуществляет хозяйственную деятельность в Польше.

Действия чиновника квалифицированы по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины как умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если сумма недостоверных сведений превышает от 750 до 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Сейчас подозреваемый уже уволен с должности.

