В КГГА отреагировали на информацию об отсутствии горячей воды летом

Ремонт участков теплосети в Киеве. Фото: КГГА

В Киевской городской государственной администрации отреагировали на информацию, что в столице якобы не будет горячей воды летом. Там отметили, что она не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевтеплоэнерго" в среду, 14 мая.

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В летний период горячее водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме.

"В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" призывают медиа не распространять недостоверную информацию, озвученную некоторыми "экспертами", о якобы отсутствии горячей воды из-за экономических причин или недостатка газа", — говорится в сообщении.

Горячая вода может временно исчезать только из-за аварии или проведения плановых гидравлических испытаний. Как правило, "Киевтеплоэнерго" устраняет аварийные ситуации в течение суток и сразу возобновляет подачу воды.

"Регламентные работы по тестированию тепловых сетей и подготовки их к работе зимой занимают около 2 недель. Возможны корректировки сроков для устранения выявленных повреждений", — добавили в КГГА.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что летом жителям Киева не следует ожидать централизованную подачу горячей воды.

В то же время нардеп Алексей Кучеренко опроверг заявление Попенко. По его словам, если какие-то проблемы возникают, то в первую очередь ограничивают промышленность.