Нардеп спростував відсутність гарячої води у Києві влітку

Ремонтна бригада. Ілюстративне фото: Київводоканал

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у Києві цього літа будуть вимикати центральне постачання гарячої води. Натомість народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що цього не буде.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 травня.

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"Звідки ця інформація? Питання не до Нафтогазу, а до КМДА і "Київтеплоенерго" — що за 11 років "рішучих" реформ зроблено в Києві? Модернізація системи теплопостачання, гарячого водопостачання, наших будинків? Куди витрачаються гроші з бюджету?" — зазначив Кучеренко.

Він зауважив, що Києву в першу чергу треба подбати про надійне теплопостачання й регулювання споживання, в тому числі гарячою водою, замість комерційних сонячних станцій на дахах.

"Тут ще дискусія з Києвом буде дуже фаховою, за 11 років в Києві нічого якісного не відбулося. Але це питання до КМДА. Але казати, що в Києві не буде гарячої води все літо — я б у жодному разі не став", — зазначив нардеп.

За його словами, існують проблеми з цим газом, Нафтогаз маніпулював звітністю, тепер будуть закривати цю діру фінансовим ресурсом й імпортувати газ. Частину влітку, а частину без закачки взимку, аби напряму споживати.

"Чи можуть бути проблеми? Вони постійно бувають, але населення цього не відчуває. Якщо якісь проблеми виникають, то в першу чергу обмежують промисловість і десь там енергетику", — додав Кучеренко.

Нагадаємо, Попенко заявив, що влітку гарячу воду треба гріти окремо — це дорожче для міського бюджету.

Також ми писали, що мешканці Києва створили петицію з проханням до міської влади відремонтувати Північний міст.