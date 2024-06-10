Поліція Києва затримала чоловіка, який вдарив ножем свого товариша

Поліція. Ілюстративне фото: RFE

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який напав з ножем на свого товариша. Це сталося на тлі ревнощів до їх спільної знайомої.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 10 червня.

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Напав на товариша з ножем

Днями в одній з квартир у Святошинському районі 32-річний місцевий мешканець запросив свого 37-річного друга додому, де вони разом тривалий час розпивали алкогольні напої. Пізніше між чоловіками виникла сварка на ґрунті почуттів до спільної знайомої, яка переросла у бійку.

Нападник. Фото: Нацполіція

Ніж, яким нападник вдарив товариша. Фото: Нацполіція

"Господар квартири схопив кухонного ножа та ударив ним гостю у живіт. Пораненому вдалось самостійно вийти з квартир та викликати допомогу, наразі він у важкому стані перебуває у реанімації", — уточнили правоохоронці.

Місце злочину. Фото: Нацполіція

Поліція затримала нападника та повідомила йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. На період слідства чоловік перебуватиме під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, У Києві під час комендантської години чоловік намагався потрапити до готелю. Після того, як на місце прибула поліція, він завдав удару по обличчю одного з правоохоронців.

Також ми писали, що у Київській області чоловік у військовій формі у маршрутці почав погрожувати пасажирам. Він сів поруч з водієм транспортного засобу та дістав ніж.