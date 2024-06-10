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Приревнував до спільної знайомої — у Києві чоловік вдарив ножем товариша

10 червня 2024 17:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Поліція Києва затримала чоловіка, який вдарив ножем свого товариша
Поліція. Ілюстративне фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який напав з ножем на свого товариша. Це сталося на тлі ревнощів до їх спільної знайомої.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 10 червня.

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Напав на товариша з ножем

Днями в одній з квартир у Святошинському районі 32-річний місцевий мешканець запросив свого 37-річного друга додому, де вони разом тривалий час розпивали алкогольні напої. Пізніше між чоловіками виникла сварка на ґрунті почуттів до спільної знайомої, яка переросла у бійку.

чоловік штрикнув ножем свого товариша у Києві
Нападник. Фото: Нацполіція
вдарив ножем свого товариша через жінку
Ніж, яким нападник вдарив товариша. Фото: Нацполіція

"Господар квартири схопив кухонного ножа та ударив ним гостю у живіт. Пораненому вдалось самостійно вийти з квартир та викликати допомогу, наразі він у важкому стані перебуває у реанімації", — уточнили правоохоронці.

У Києві в квартирі у Святошинському районі двоє товаришів побилися
Місце злочину. Фото: Нацполіція

Поліція затримала нападника та повідомила йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. На період слідства чоловік перебуватиме під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, У Києві під час комендантської години чоловік намагався потрапити до готелю. Після того, як на місце прибула поліція, він завдав удару по обличчю одного з правоохоронців.

Також ми писали, що у Київській області чоловік у військовій формі у маршрутці почав погрожувати пасажирам. Він сів поруч з водієм транспортного засобу та дістав ніж.

ревнощі
Київ
бійка
поліція

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