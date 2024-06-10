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Приревновал к общей знакомой — в Киеве мужчина ударил ножом товарища

10 июня 2024 17:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Полиция Киева задержала мужчину, который ударил ножом своего товарища
Полиция. Иллюстративное фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на своего товарища. Это произошло на фоне ревности к их общей знакомой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Напал на товарища с ножом

На днях в одной из квартир в Святошинском районе 32-летний местный житель пригласил своего 37-летнего друга домой, где они вместе долгое время распивали алкогольные напитки. Позже между мужчинами возникла ссора на почве чувств к общей знакомой, которая переросла в драку.

мужчина ударил ножом своего товарища в Киеве
Нападающий. Фото: Нацполиция
ударил ножом своего товарища через женщину
Нож, которым нападающий ударил товарища. Фото: Нацполиция

"Хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил им гостю в живот. Раненому удалось самостоятельно выйти из квартир и вызвать помощь, сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации", — уточнили правоохранители.

В Киеве в квартире Святошинского района двое товарищей подрались
Место преступления. Фото: Нацполиция

Полиция задержала нападающего и сообщила ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. На период следствия мужчина будет находиться под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Скриншот поста полиции Киева

Напомним, в Киеве во время комендантского часа мужчина пытался попасть в гостиницу. После того как на место прибыла полиция, он нанес удар по лицу одному из правоохранителей.

Также мы писали, что в Киевской области мужчина в военной форме в маршрутке начал угрожать пассажирам. Он сел рядом с водителем транспортного средства и достал нож.

ревность
Киев
драка
полиция

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