Полиция Киева задержала мужчину, который ударил ножом своего товарища

Полиция. Иллюстративное фото: RFE

В Киеве полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на своего товарища. Это произошло на фоне ревности к их общей знакомой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Напал на товарища с ножом

На днях в одной из квартир в Святошинском районе 32-летний местный житель пригласил своего 37-летнего друга домой, где они вместе долгое время распивали алкогольные напитки. Позже между мужчинами возникла ссора на почве чувств к общей знакомой, которая переросла в драку.

Нападающий. Фото: Нацполиция

Нож, которым нападающий ударил товарища. Фото: Нацполиция

"Хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил им гостю в живот. Раненому удалось самостоятельно выйти из квартир и вызвать помощь, сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации", — уточнили правоохранители.

Место преступления. Фото: Нацполиция

Полиция задержала нападающего и сообщила ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. На период следствия мужчина будет находиться под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Скриншот поста полиции Киева

Напомним, в Киеве во время комендантского часа мужчина пытался попасть в гостиницу. После того как на место прибыла полиция, он нанес удар по лицу одному из правоохранителей.

Также мы писали, что в Киевской области мужчина в военной форме в маршрутке начал угрожать пассажирам. Он сел рядом с водителем транспортного средства и достал нож.