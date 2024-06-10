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У Києві агресивний чоловік напав та поліцейського та вдарив його — деталі

10 червня 2024 14:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Подільському районі Києва чоловік напав на поліцію
Чоловік, який напав на поліцію. Фото: Київська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві під час дії комендантської години близько п'ятої ранку до одного з готелів Подільського району намагався потрапити чоловік, який агресивно поводився. Після того, як на місце прибула поліція, він завдав удару по обличчю одного з правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у понеділок, 10 червня.

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"Встановлено, близько 5 години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції", — йдеться у повідомленні.

У Подільському районі чоловік агресивно напав на поліцію
Чоловік, який напав на поліцію. Фото: Київська обласна прокуратура

Після прибуття поліції чоловік проявляв агресію вже до них, розмахуючи руками та нецензурно висловлюючись. Потім він заліз на капот службового автомобіля поліції та пошкодив його, після чого завдав удару по обличчю поліцейського, через що той впав.

побив поліцейського у Києві
Чоловік, який напав на поліцію. Фото: Київська обласна прокуратура
напав на поліцейського у Києві та вдарив його по обличчю
Чоловік, який напав на поліцію. Фото: Київська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному правопорушнику в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівнику поліції у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Київській області чоловік у військовій формі у маршрутці почав погрожувати пасажирам. Він сів поруч з водієм транспортного засобу та дістав ніж.

Також ми писали, що правоохоронці Дніпра розшукала та затримала 37-річного чоловіка, який став винуватцем нападів на жінок у центрі міста. 

Київ
поліція
бійка
порушення
комендантська година

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